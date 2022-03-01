Лукашенко заявил о приведении в готовность средств ПВО Белоруссии

CentralAsia (CA) - Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии приведены в готовность, чтобы не допустить удара в спину ВС России. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во вторник, 1 марта на заседании Совета безопасности страны, передает БелТА.

По его словам, в Белоруссии «приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам». «Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», - сказал Лукашенко. «По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере», - отметил он.

Он добавил, что сейчас операция проводится на пяти направлениях: с Крыма, Донецка, Луганска, в направлении Киева, Чернигова, Харькова. При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает.

«Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости», - отметил Лукашенко.

В настоящее время, уточнил президент Белоруссии, часть сил и средств белорусской армии сконцентрированы на южном направлении рядом с границей с Украиной. «Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия», - сказал Лукашенко.

Он также сослался на информацию американцев, которые не видят белорусских военных среди участников боевых действий на украинской территории. «Более того, мы не видим, чтобы белорусская армия готовилась к участию в этой операции», - процитировал Лукашенко заявление американской стороны. «Это в ответ на заявления наших беглых мерзавцев (оппозиционеров), которые развернули кампанию по всей Беларуси, что завтра эти, эти, эти части будут введены на территорию Украины. Никаких мною решений не принималось. И без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы», - сказал президент Белоруссии.