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Фетхуллах Гюлен сообщил о своем тяжелом состоянии из-за болезни

CentralAsia (CA) -  Лидер организации FETO Фетхуллах Гюлен, который, как ранее сообщали СМИ тяжело болен, прокомментировал эти сообщения в опубликованным им видео. «Я слишком болен, чтобы сделать очень маленькое усилие», — сказал Гюлен в опубликованном им видео. Об этом 1 марта сообщило турецкое издание Sondakika.com.

Прошло 6 лет после попытки государственного переворота террористической организации FETO 15 июля 2016 года. Однако Турция до сих пор не добилась своих требований, предъявляемых к США в отношении лидера FETО Фетхуллаха Гюлена и высокопоставленных членов организации. Требования о его выдаче со стороны США и нежелание правительства США в связи с этим иногда вызывают кризис в отношениях между двумя странами.

После попытки военного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили Фетхуллаха Гюлена и его сторонников в организации путча. Власти назвали существующую, по их мнению, организацию радикальной части гюленистов «Террористической организацией фетхуллахистов» (тур. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)) и параллельным государством «Параллельное государственное образование». 19 октября 2016 года Организация Исламского сотрудничества признала организацию террористической.

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