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Минюст Узбекистана напомнил об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории других стран
Предыстория: Узбекский мигрант разместил видео, рассказав, что едет наемником в Украину со стороны России

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве юстиции РУз напомнили, что узбекистанцам за участие в боях на территории других стран грозит уголовное наказание, передает podrobno.uz.

Ранее сообщалось, что в узбекском сегменте соцсетей распространился видеоролик, снятый мигрантом, который рассказал, что едет воевать наемником со стороны российской армии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании интернационального легиона, куда будут приниматься граждане других стран для участия в боях против российских войск.

В соответствии со статьей 154 (наемничество) Уголовного кодекса, гражданам Узбекистана грозит наказание за участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства, в том числе даже при отсутствии признаков наемничества (получения денег за службу). Ха это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Любые сигналы об участии узбекистанцев в конфликтах подвергаются тщательной проверке правоохранительными и специальными государственными органами Узбекистана, напомнили в Минюсте республики.

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