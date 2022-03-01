Генконсульство Узбекистана в России помогает согражданам, застрявшим на международных пунктах пропуска на границе с Украиной

CentralAsia (UZ) - С 25 февраля в колл-центр консульского отдела посольства Узбекистана в России поступают обращения от сограждан, застрявших в связи с происходящими событиями на международных автомобильных пунктах пропуска (МАПП) с территории Украины, сообщает ИА «Дунё».

Заявителями в основном являются водители национальных автоперевозчиков и автотранспортных средств Узбекистана, осуществляющих перевозку сухофруктов, медикаментов, продуктов и иных предметов на выезде из Украины в Россию.

На основе поступающих обращений формируются списки, которые в официальном порядке направляются в МИД России с просьбой оказать содействие в проезде транспортных средств через пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.

Так, из девяти обратившихся граждан Узбекистана 8 находились в Сумской области, ближе к МАПП «Троебортное» (Украина) – Совский район Брянская область (Россия), один – ближе к МАПП «Нехотеевка» Дергачевский район, Харьковская область (Украина) - Белгородский район, Белгородская область (Россия). По состоянию на 20:00 часов московского времени 28 февраля все граждане Узбекистана прошли процедуру таможенного, пограничного и санитарного контроля и уже находятся на территории Брянской и Белгородской областей России.

Работа дипмиссий в данном направлении продолжается.

В случае необходимости граждане Узбекистана могут обращаться на «горячие линии»:

Посольство Республики Узбекистан в Москве по номерам:

+7 499 230-00-76,

+7 499 230-00-32;

Генеральное консульство в Ростове-на-Дону по номерам:

+7 988 586-59-82,

+7 918 554-04-76,

+7 988 586-70-35,

+7 988 586-59-82.