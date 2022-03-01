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МИД РУз опроверг хакерскую атаку на сайт посольства Узбекистана в Украине

CentralAsia (UZ) -  Опубликованная в ряде СМИ новость о хакерской атаке на официальный сайт посольства Республики Узбекистан в Украине не подтвердилась.

«Электронный ресурс дипмиссии не подвергался хакерским атакам и работает в штатном режиме. Распространенный в сети скриншот якобы взломанного сайта Посольства является подделкой», - сообщил на своем канале в Телеграм официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулджанов.

Кабулджанов просит представителей СМИ, в том числе зарубежных масс-медиа, не публиковать фейковую информацию, а при перепечатке материалов убедиться в их достоверности.

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