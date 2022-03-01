МИД РУз опроверг хакерскую атаку на сайт посольства Узбекистана в Украине

- Узбекистан, общество
- 18:28, 01 марта 2022
- Просмотров: 65
CentralAsia (UZ) - Опубликованная в ряде СМИ новость о хакерской атаке на официальный сайт посольства Республики Узбекистан в Украине не подтвердилась.
«Электронный ресурс дипмиссии не подвергался хакерским атакам и работает в штатном режиме. Распространенный в сети скриншот якобы взломанного сайта Посольства является подделкой», - сообщил на своем канале в Телеграм официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулджанов.
Кабулджанов просит представителей СМИ, в том числе зарубежных масс-медиа, не публиковать фейковую информацию, а при перепечатке материалов убедиться в их достоверности.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.