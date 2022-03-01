«Хуаньцю шибао»: США ввели жесткие санкции против России, но эффект не определен

CentralAsia (CA) - После объявления Россией спецоперации в Донбассе США поспешили ввести против нее «жесткие санкции». Примечательно, что в этот раз их поддержали европейцы, пишет ИноСМИ со ссылкой на «Хуаньцю шибао».

Однако успех этих санкций – вопрос спорный. Россия хорошо к ним подготовилась, отмечает автор статьи.

В ответ на специальную военную операцию России на Украине Соединенные Штаты и их союзники объявили о многочисленных санкциях против Москвы. Большинство из них — «продолжение» старых мер, но есть и кое-что новое. Например, заморозка российских финансовых активов в Европе и США, запрет российским учреждениям на западное финансирование и исключение отдельных российских банков из Международной системы расчетов (SWIFT). Это крайние меры, на которые пошла Америка в области финансовых санкций, а также наиболее масштабный этап ее финансовой войны после окончания холодной войны. Есть несколько причин, по которым она пошла на такие жесткие антироссийские санкции.

Во-первых, администрация Джо Байдена использует их для демонстрации жесткой позиции Америки по отношению к происходящему. Поскольку администрация Байдена уже заявила, что не готова отправлять вооруженные силы, Соединенные Штаты должны были ввести суровые санкции, чтобы продемонстрировать свою силу внутри страны и за рубежом. Если Белый дом не пошел бы на этот шаг, это могло серьезно подорвать веру американцев и европейских союзников в его возможности. Только с их помощью американское правительство может продемонстрировать свою мощь, не прибегая к военным средствам.

Во-вторых, санкции против России имеют сильную внутреннюю поддержку, прежде всего – политическую. По ситуации, возникшей между Россией и Украиной, Демократическая и Республиканская партии США достигли редкого консенсуса, и обе открыто поддерживают антироссийские санкции Байдена. При высокой внутренней поддержке Белый дом практически не сдерживается в их использовании. С точки зрения внутренней политики, чем жестче Байден будет на этот раз в отношении Москвы, тем большей поддержкой он сможет заручиться среди населения. Это принесет ему пользу и в предстоящих промежуточных выборах в этом году. Кроме того, санкции пользуются правовой и законодательной поддержкой. В США уже есть полноценная правовая система для внешних санкций, на которую администрация Байдена может просто ссылаться, не беспокоясь о юридических препятствиях. На политическом уровне Белый дом еще в апреле 2021 года подписал Административный указ №14024, который может блокировать активы за так называемую "вредоносную зарубежную деятельность" российского правительства. Казначейство США также зарезервировало для этого достаточные и полноценные финансовые инструменты.

В-третьих, у антироссийских санкций США есть и обратный эффект, но не в краткосрочной перспективе. Особенно учитывая издержки и выгоды, США будут с удовольствием их применять. Соединенные Штаты являются центром мировой финансовой мощи, и доллар в настоящее время незаменим в глобальных расчетных, инвестиционных и финансовых операциях. В последние годы Вашингтон неоднократно вводил санкции против Москвы по разным причинам.

Несмотря на то, что Россия пережила последствия предыдущих финансовых ограничений и накопила относительно богатый опыт борьбы с ними, а новые санкции, введенные США, должны были быть заранее оценены, и к ним должны были быть подготовлены контрмеры, они все равно нанесут ей серьезный ущерб, при этом оказывая меньшее негативное влияние на саму Америку.

В-четвертых, антироссийские санкции в целом поддерживаются Европой и американскими союзниками, что является выдающимся преимуществом на этот раз, а также причиной, по которой Соединенные Штаты приложили все усилия для усиления интенсивности санкционных мер.

Если они хотят, чтобы санкции принесли больший эффект, им необходимо создать многостороннюю санкционную сеть, которая, с одной стороны, может разделить бремя издержек от санкций, а с другой, – закрыть возможные санкционные лазейки. Соединенные Штаты использовали почти аналогичные финансовые меры против Ирана, но из-за отсутствия полной солидарности со стороны Европы финансовая атака на него не была в полной мере эффективной. Однако американские контрмеры против России на этот раз получили поддержку многих европейских стран. На объединенную финансовую сеть США и Европы приходится почти 80% зарубежных финансовых связей России. Совместные и одновременные санкции, введенные США и Европой, могут эффективно расширить влияние американских санкций.

Даже если Соединенные Штаты будут стремиться создать самую большую коалицию, поддерживающую антироссийские санкции, все равно неясно, принесет ли она в конечном итоге желаемый стратегический эффект. Во-первых, материальный ущерб России еще предстоит увидеть. Москва приняла превентивные меры. Например, российские вложения в казначейские облигации США за последние два года сократились примерно на 80%, с почти 13 миллиардов до примерно $2 млрд. Финансовые активы, доступные для замораживания в США и Европе, могут оказаться более ограниченными, чем ожидалось.

Во-вторых, нельзя недооценивать контрмеры России. Хотя США и западные страны могут нанести ей больший ущерб, чем она им, она все равно может контратаковать. Например, Россия также может заморозить финансовые активы западных правительств, учреждений и частных лиц в стране или объявить о прекращении выплаты соответствующих долгов. Опять же, торговля энергоресурсами между Россией и ЕС по-прежнему свободна от ограничений. Как все мы знаем, важным источником экономической мощи России являются ее энергоресурсы. На этот раз Соединенные Штаты и Европа изо всех сил стараются наложить максимальное количество санкций, однако исходя из интересов каждой стороны, они должны освободить энергетическую отрасль от них. Это означает, что у России по-прежнему будет канал связи с мировой экономикой.

И последнее, но не менее важное: развитие ситуации на Украине не ясно, также не определено направление дипломатического процесса. Будущие военные связи и дипломатические взаимодействия между Россией и Украиной станут ключевым фактором в определении направления геополитики и порядка в регионе. Россия также продолжает спецоперацию, несмотря на риск остаться в изоляции из-за западных санкций, поскольку надеется военными средствами решить вопросы безопасности и дипломатии. Подобный план не обязательно увенчается успехом, но, если на фундаментальные геополитические требования России не будет дан ответ, региональные конфликты и ее конфронтация с Западом будут продолжаться еще долго. <…>

В контексте нынешних антироссийских санкций можно сказать, что Соединенные Штаты полноценно продемонстрировали свою финансовую мощь и инструменты. Международное сообщество не только в полной мере осознало готовность и способность Америки использовать санкции за рубежом, но и еще больше обеспокоилось из-за реальной угрозы национальной безопасности — чрезмерной финансовой зависимости от США. Долгосрочные последствия нынешних действий для Соединенных Штатов и их финансовой гегемонии требуют дальнейшего наблюдения.

Сун Гою (宋国友) — заместитель директора и профессор Центра американских исследований Фуданьского университета.