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Российские военнослужащие на Чернобыльской АЭС испытывают сильное облучение, - Научный центр Украины по ядерной безопасности 
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС
Предыстория: BBC: Зачем российские войска захватили Чернобыльскую АЭС?

CentralAsia (CA) -  Находясь в зоне отчуждения [в Чернобыльской АЭС] сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, российские военнослужащие терпят значительное внешнее и внутреннее облучение, которое проявится в форме онкозаболеваний, пишет Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности Украины.

«Подняв тяжелой техникой слой загрязненной почвы и пыли, пройдя маршрутами, запрещенными для передвижения, они повлекли ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения, что и было зафиксировано постами автоматизированной системы радиационного контроля и передано в систему до того, как был поврежден интернет-кабель. Суммарная активность в зоне отчуждения изменена не была, а радиационные последствия возмущения остались в пределах ее территории, за исключением радиоактивного загрязнения, вынесенного на военной технике», - говорится в сообщении.

Расположенные в Чернобыльской зоне отчуждения объекты для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом имеют защиту от ряда угроз. Эта защита заложена в их конструкцию согласно проекту.

«Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) соответствует требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волны, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, которые движутся со смерчем, что аналогичные ударам снарядов до 200 мм. Важно, что ХОЯТ-2 сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в самом тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения.

Также, в соответствии с проектом, в случае разрушения сборников с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть, возникновение цепной реакции», - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие не осознают, что сами являются той критической группой, которая облучается больше всего, пишет центр.

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