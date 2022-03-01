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Российские войска в Украине. Карта боев 1 марта

CentralAsia (CA) -  Что произошло за ночь 1 марта в Украине? «Новая газета» опубликовала карту боев.

Харьковское направление

Снаряд ударил в центр Харькова — рядом со зданием облгосадминистрации на площади Свободы.

Южное направление

Начался штурм Херсона, сообщила Служба спецсвязи Украины. На въездах в город армия РФ установила блок-посты. Жители сообщают, что видят на улицах много российских военных. В районе Шуменском идут перестрелки.

Наступление по остальным фронтам продолжается без изменений. По-прежнему ведутся бои у Киева, Мариуполя, Волновахи.

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