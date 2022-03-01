Зеленский выступил в Европарламенте и призвал принять Украину в Евросоюз

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта выступил перед депутатами Европарламента.

Он сказал, что народ Украины сейчас борется за выживание и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. «Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче», - заявил Зеленский.

По его словам, Харьков и Киев для России сейчас — главные мишени. Он также напомнил об ударе по центральной площади Харькова.

Он призвал страны Евросоюза доказать, что они с ними.

Вчера Зеленский сообщил, что Украина обратилась в Европейский союз о присоединении к блоку по новой специальной процедуре. 1 марта заявку Украины на членство в Европейском Союзе зарегистрировали и начали процедуру рассмотрения.