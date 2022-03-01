Украинские военнослужащие продолжают вести бой с российскими военными в районе Энергодара, - МВД Украины

Иллюстративное фото // Пресс-служба Минобороны.

CentralAsia (CA) - Украинские военнослужащие продолжают вести бой с российскими военными в районе Энергодара, сообщает УНИАН со ссылкой на МВД.

Российская сторона сосредоточила около 90 единиц военной техники в районе с.Днепровка.

«Отступать пока подразделениям РФ некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

В настоящее время передовая группа – 8 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники России выдвинулась от Днепровки в сторону Энергодара.

Украинские военные наносят им значительные потери, отмечается в сообщении.

Место на карте: