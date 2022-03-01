Украинские военнослужащие продолжают вести бой с российскими военными в районе Энергодара, - МВД Украины
- Азия и мир, политика
- 21:03, 01 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Украинские военнослужащие продолжают вести бой с российскими военными в районе Энергодара, сообщает УНИАН со ссылкой на МВД.
Российская сторона сосредоточила около 90 единиц военной техники в районе с.Днепровка.
«Отступать пока подразделениям РФ некуда, поэтому они предпринимают попытки пройти в Энергодар и занять позиции у крупнейшей атомной электростанции в Европе - Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.
В настоящее время передовая группа – 8 бронетранспортеров и 20 единиц автомобильной техники России выдвинулась от Днепровки в сторону Энергодара.
Украинские военные наносят им значительные потери, отмечается в сообщении.
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