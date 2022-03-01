Лукашенко на Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, - СМИ
- Азия и мир, политика
- 21:17, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в белорусском Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, а также стрелками, показывающими перемещения войск. Об этом пишет РБК со ссылкой близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».
Видео было снято на «закрытой части расширенного заседания Совбеза», пишет РБК.
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