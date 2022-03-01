экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лукашенко на Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в белорусском Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, а также стрелками, показывающими перемещения войск. Об этом пишет РБК со ссылкой близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Видео было снято на «закрытой части расширенного заседания Совбеза», пишет РБК.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Telegram-канале Кадырова появилось сообщение о сроке «до 31 февраля» для отказа от санкций
  • Видео. По Киевской телевышке нанесен удар, - СМИ
  • Петро Матад сообщает о прогрессе на фоне некоторых местных трудностей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com