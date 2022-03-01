Лукашенко на Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, - СМИ

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в белорусском Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, а также стрелками, показывающими перемещения войск. Об этом пишет РБК со ссылкой близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

Видео было снято на «закрытой части расширенного заседания Совбеза», пишет РБК.