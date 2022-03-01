Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет 2 марта, - ТАСС
- Азия и мир, политика
- 22:00, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом заявил во вторник ТАСС российский источник.
Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее он заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Также Мединский сообщил, что представители России и Украины предварительно договорились провести в Белоруссии и следующий раунд переговоров.
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