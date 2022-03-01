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В результате обстрела Киевской телевышки погибло 5 человек, - Госслужба по ЧС Украины 
// Госслужба по ЧС Украины.
Предыстория: Видео — Момент попадания снаряда по Киевской телевышке, - СМИ

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 18:00 (22 по бишкекскому времени) в результате обстрела Киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибло 5 человек. Об этом пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Предварительным, 5 человек пострадало, пишет ГСЧС Украины.

Работы продолжаются.

Как писал РБК, ранее Минобороны России предупреждало об ударах по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций в Киеве.

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