Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз

- Азия и мир, политика
- 22:57, 01 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую институты Европейского союза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, тем самым признавая европейскую перспективу Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
За соответствующий документ проголосовали во вторник в рамках внеочередного заседания Европейского парламента.
Проголосовало около 676 человек, из которых 637 проголосовали «за», 13 были против и 26 воздержались.
Европейский парламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, говорится в резолюции.