Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз

CentralAsia (CA) - Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую институты Европейского союза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, тем самым признавая европейскую перспективу Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

За соответствующий документ проголосовали во вторник в рамках внеочередного заседания Европейского парламента.

Проголосовало около 676 человек, из которых 637 проголосовали «за», 13 были против и 26 воздержались.

Европейский парламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, говорится в резолюции.