экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в союз

CentralAsia (CA) -  Европейский парламент проголосовал за резолюцию, призывающую институты Европейского союза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС, тем самым признавая европейскую перспективу Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

За соответствующий документ проголосовали во вторник в рамках внеочередного заседания Европейского парламента.

Проголосовало около 676 человек, из которых 637 проголосовали «за», 13 были против и 26 воздержались.

Европейский парламент призывает институты ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации, говорится в резолюции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Огромная 64 км российская колонна к северо-западу от Киева на спутниковых снимках
  • Работы по проекту железной дороги «Богдхан» планируют начать весной этого года
  • Турция закрыла проливы Босфор и Дарданелла для всех военных кораблей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com