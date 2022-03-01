«Хуаньцю шибао»: Что значит перевод Россией сил сдерживания в особый режим боевого дежурства?

CentralAsia (CA) - Путин поручил привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства, чем вызвал серьезное беспокойство других стран, пишет ИноСМИ со ссылкой на «Хуаньцю шибао». Издание приводит мнения экспертов, которые прокомментировали этот шаг российского лидера.

27 февраля, когда в мире произошло небольшое снижение градуса напряжения после того, как Россия заявила о готовности проведения переговоров с Украиной, Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии, включая ядерное оружие, в особый режим несения боевого дежурства. Что это значит? Военные эксперты дали интервью «Хуаньцю шибао» и поделились своим пониманием ситуации. По их мнению, такие действия России заключаются в том, чтобы продемонстрировать свои «запасные козыри». В этом заложен довольно очевидный смысл: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины, а уж тем более угрожать национальной безопасности России.

27 февраля российская делегация, которая прибыла в белорусский Гомель для переговоров с представителями Украины, заявила, что будет ждать ответа от Киева до 15:00 того же дня по белорусскому времени (20:00 по пекинскому времени). В последние несколько минут до наступления 15:00 помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская делегация направляется в Гомель для проведения переговоров.

Как раз тогда, когда показалось, что в ситуации на Украине наступает переломный момент, появилась другая пугающая новость: в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба российских Вооруженных сил Валерием Герасимовым, Владимир Путин заявил, что «западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении России в экономической сфере, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес России». После этого Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

26 февраля президент США Джо Байден в отношении ситуации на Украине заявил, что у Соединенных Штатов было два варианта действий: первый – вступить в войну с Россией, развязав третью мировую, и второй – ввести санкции против России.

Ядерное оружие, безусловно, является самым смертоносным и разрушительным оружием. Сам факт появления данного оружия создал для человечества риск полного уничтожения в любой момент. У многих людей от упоминания о нем «пробегает холодок по коже». В таком случае, что значит перевод Россией сил сдерживания в особый режим боевого дежурства?

Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» и известный военный эксперт Игорь Коротченко в интервью Центральному телевидению Китая объяснил, что перед стратегическими ядерными силами России обычно не стоит каких-либо конкретных задач, но, когда российские силы стратегического сдерживания переводятся в особый режим, это означает, что Россия поставила перед ними и нестратегическими силами конкретные задачи в соответствии с определенными обстоятельствами. Другими словами, российская армия может применить стратегическое и нестратегическое оружие для противодействия вторжению.

Анонимный военный эксперт сообщил «Хуаньцю шибао», что такие действия России означают, что в любой момент может произойти активация межконтинентальных баллистических ракет: ракета-носитель покидает шахту и перемещается в пусковую позицию. Кроме того, подготавливаются стратегические бомбардировщики, несущие на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками, а также определенное число стратегических атомных подводных лодок выходит из военной гавани и отправляется в глубоководный район для ожидания дальнейших приказов.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своем интервью подчеркнул, что особый режим боевого дежурства отличается от режима сдерживания. «Режим сдерживания – это наличие на вооружении у государства ядерного оружия. Особый режим боевого дежурства подразумевает завершение установки ядерных боеголовок на ракетах и расчета данных о целях, а также готовность к запуску ядерных ракет. Это значит, что все виды ракетного вооружения будут находится в режиме ожидания – цели определены, и соответствующие данные подгружены. В случае получения приказа, выполняется прицеливание для нанесения ядерного удара».

Стоит отметить, что несколько дней назад, 19 февраля, было объявлено о проведении Россией плановых учений сил стратегического сдерживания, которые проходили под наблюдением президентов России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Согласно опубликованным данным, в ходе маневров были проведены пуски баллистических и крылатых ракет, и все ракеты поразили назначенные цели. В учениях приняли участие Воздушно-космические силы России, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.

В ходе учений Воздушно-космические силы России успешно провели пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». Кроме того, в ходе маневров были запущены межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и крылатая ракета наземного базирования «Искандер».

Является ли перевод Россией стратегических сил сдерживания в особый режим боевого дежурства наивысшей точкой в спецоперации на Украине, или это лишь демонстрация «запасных козырей»? Сун Чжунпин считает, что «смысл этих действий предельно ясен: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины и уж тем более угрожать национальной безопасности России. В противном случае Россия займет более жесткую позицию для разрешения споров».

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин в своем интервью подчеркнул, что особый режим боевого дежурства отличается от режима сдерживания. «Режим сдерживания – это наличие на вооружении у государства ядерного оружия. Особый режим боевого дежурства подразумевает завершение установки ядерных боеголовок на ракетах и расчета данных о целях, а также готовность к запуску ядерных ракет. Это значит, что все виды ракетного вооружения будут находится в режиме ожидания – цели определены, и соответствующие данные подгружены. В случае получения приказа, выполняется прицеливание для нанесения ядерного удара».

Стоит отметить, что несколько дней назад, 19 февраля, было объявлено о проведении Россией плановых учений сил стратегического сдерживания, которые проходили под наблюдением президентов России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Согласно опубликованным данным, в ходе маневров были проведены пуски баллистических и крылатых ракет, и все ракеты поразили назначенные цели. В учениях приняли участие Воздушно-космические силы России, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.

В ходе учений Воздушно-космические силы России успешно провели пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон». Кроме того, в ходе маневров были запущены межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» и крылатая ракета наземного базирования «Искандер».

Является ли перевод Россией стратегических сил сдерживания в особый режим боевого дежурства наивысшей точкой в спецоперации на Украине, или это лишь демонстрация «запасных козырей»? Сун Чжунпин считает, что «смысл этих действий предельно ясен: странам, не связанным с Украиной, больше не следует вмешиваться в мирные переговоры между двумя сторонами и во внутренние дела Украины и уж тем более угрожать национальной безопасности России. В противном случае Россия займет более жесткую позицию для разрешения споров».

Причина, по которой Владимир Путин использует эти «запасные козыри», заключается не только в том, чтобы ответить на экономические санкции, введенные западными странами во главе с Соединенными Штатами, но и в том, чтобы помешать еще большему вмешательству других стран в сложившуюся ситуацию. 27 февраля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправилась на Украину для того, чтобы публично выразить поддержку со стороны британских граждан. Как отметил Сун Чжунпин, Россия в этом отношении очень бдительна, поэтому и приняла такое решение, предупреждая тем самым своих противников не действовать опрометчиво.