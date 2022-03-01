Индия поддерживает Россию, - СМИ

CentralAsia (CA) - Нью-Дели не хочет ссориться с Москвой из-за операции на Украине, пишет ИноСМИ со ссылкой на Financial Times.

На прошлой неделе она не стала голосовать в Совете Безопасности ООН по резолюции с осуждением России.

В декабре прошлого года отрезанный почти от всего мира Владимир Путин покинул Россию во второй раз за всю пандемию. Его пунктом назначения стал Нью-Дели, где он сосредоточился на подготовке к будущим конфликтам.

Москва сотрудничает с Нью-Дели в военно-технической сфере «как ни с одной другой страной мира», заявил российский президент индийскому премьеру Нарендре Моди, назвав Индию «верным другом». Лидеры подписали новое оборонное соглашение сроком на десять лет.

Всего восемь недель спустя их дружба оказалась под вопросом: российские войска осадили Украину, а Индии пришлось спасать из страны свыше 15 000 своих граждан, в основном студентов.

Западные страны дружно осудили российскую «агрессию», однако Нью-Дели сохранял непоколебимую верность своему давнему партнеру. На прошлой неделе Индия, временный член Совета Безопасности ООН, не стала голосовать по резолюции с осуждением российской спецоперации — заодно с Китаем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Аналитики считают, что Индия не видит смысла отчуждать Россию, поскольку зависит от нее в сырьевом отношении — особенно в энергетике и удобрениях, — а соседний Китай представляет собой куда бóльшую стратегическую угрозу. Российская поддержка считается жизненно важной для урегулирования неразрешенной конфронтации с Китаем на северных рубежах Индии в Гималаях после кровопролитных боев в 2020 году.

«Здесь, в Дели, Россия всегда считалась опасным отвлекающим фактором для Запада с тактической точки зрения», — говорит Константино Ксавье (Constantino Xavier), сотрудник аналитического Центра социального и экономического прогресса в Нью-Дели. «С точки зрения Индии, единственный игрок, который выиграет от конфликта на Украине, — это Китай».

Хотя Моди призвал Путина «немедленно прекратить насилие» в телефонном разговоре в первый день войны, индийские официальные лица от обвинений в адрес российского президента воздержались. Наоборот, Нью-Дели поддерживает связь как с Москвой, так и с Киевом, ставя во главу угла эвакуацию собственных граждан с западных рубежей Украины.

Партнерство Индии с Россией восходит к первым дням независимости после 1947 года, когда премьер-министр Джавахарлал Неру черпал вдохновение для своей социалистической экономики в Советском Союзе.

Хотя Индия в годы холодной войны держалась среди неприсоединившихся, она сближалась с Советским Союзом все теснее, тогда как США, наоборот, поддерживали ее врага Пакистан. Важно отметить, что выиграть войну 1971 года с Пакистаном из-за Бангладеш Индии помог именно Советский Союз.

После окончания холодной войны Индия укрепила связи с США и Европой. Нью-Дели, член Четырехстороннего партнерства по безопасности с США, Японией и Австралией, считается незаменимым союзником Запада и противовесом Китаю в Азии.

Однако в силу своего географического положения, окруженная врагами с севера Индия не хочет полагаться на поддержку далекого Запада.

«С одной стороны Китай, а с другой — Пакистан, и у обоих есть ядерное оружие», — твитнул управляющий директор банка Kotak Mahindra и один из самых богатых людей Индии Удай Котак (Uday Kotak). «Учитывая нашу зависимость от российской военной техники и насколько далеки от нас США, у нас проблемы», — добавил он.

«Индия очень внимательно следит за отношениями России и Китая, — сказала старший научный сотрудник аналитического центра Института Брукингса Танви Мадан (Tanvi Madan). — Они уже много лет наблюдают, как отношения становятся все теснее. И не хотят толкать Путина еще дальше в объятия Китая».

По мнению Мадан, нежелание Моди критиковать Путина хорошо понимают избиратели. «Любое другое индийское правительство на его месте наверняка поступило бы точно так же», — сказала она.

Лидер оппозиции Рахул Ганди от критики в адрес России тоже воздержался.

Москва остается важнейшим военным поставщиком Индии. Российские танки, самолеты и другое тяжелое вооружение размещены на границе Индии в Гималаях, а в самой стране налажено совместное производство оружия.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, около 65% своего оружия с 1950 по 2020 год Индия получила из Советского Союза или России — всего на 83,4 миллиарда долларов из общей суммы в $126,7 млрд.

Вслед за визитом Путина в декабре последовали поставки систем ПРО С-400 российского производства в рамках сделки на $5,4 млрд, заключенной двумя годами ранее вопреки желаниям Вашингтона

Наблюдатели отмечают, что союзники вроде Индии и Китая Москве нужны, чтобы смягчить сокрушительный удар от финансовых санкций Запада.

Хотя объем двусторонней торговли в прошлом финансовом году составил всего около 8 миллиардов долларов, связанные с Россией индийские компании всячески лоббируют правительство, чтобы не прекращать торговлю со своими контрагентами, сообщил осведомленный источник. Минфин от комментариев отказался.

Пока Индия торгует с Россией в долларах, однако поговаривают о возвращении к рупиям и рублям, раньше это считалось нормой, сказал профессор Университета Джавахарлала Неру и специалист по торговле Бисваджит Дхар, имея в виду период с 1970-х по 1990-е годы.

Двусторонние финансовые операции крепят целых две компании с участием правительства — коммерческий Indo Bank, на 60% принадлежащий Государственному банку Индии, и GIC «Перестрахование», полностью принадлежащая Индийской генеральной страховой корпорации.

Дхар заключил, что Индия будет уделять приоритетное внимание развитию торговых отношений с Россией. «Будут изучены все направления, которые могут способствовать продолжению торговых связей. В ход пойдет вообще всё».

Авторы: Хлоя Корниш (Chloe Cornish), Бенджамин Паркин (Benjamin Parkin)