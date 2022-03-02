Монголия — одна из первых стран, официально признавших виртуальные активы

CentralAsia (MNG) - Цифровой актив как будущее экономики

Такие технологии, как NFT и метавселенная, получили массовое распространение, а список стран, официально признавших блокчейн, увеличился.

К примеру, Сальвадор принял биткоин в качестве официального платежного средства, а комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разместила первые биткоин-ETF на Чикагской товарной бирже (CME). Канада также запустила собственные биткоин-ETF, способствуя признанию криптовалюты институциональными инвесторами.

В этом году NFT добились огромного успеха благодаря рекордным продажам и показателям. То, что в предыдущие годы было небольшой криптовалютной нишей, стало новой тенденцией. Binance запустила собственную NFT-платформу, чтобы удовлетворить растущий спрос, а компании из списка Fortune 500 все чаще инвестируют в NFT.

Что такое цифровой актив?

Цифровые активы — это электронные файлы данных, которых можем владеть, передавать друг другу и использовать в качестве валюты для совершения транзакций или в качестве способа хранения виртуалного контента, такого как электронные произведения искусства, видео или документы. Самые распрастранённые виды цифровых активов включают криптовалюты, такие как Биткойн, такие как Tether (USDT), стабильные криптовалюты, обеспеченные валютами или физическими активами и невзаимозаменяемые токены (NFT).

Как цифровые активы хранятся и торгуются?

Записи о владении цифровыми активами надежно хранятся в децентрализованной базе данных или электронном регистре, называемом Блокчейн. Эта структура позволяет передавать цифровые активы без необходимости проходить через третье сторонними организациями, такими ​​как банк, брокер или посредник. Это может сделать транзакции быстрее и проще.

Каковы преимущества владения цифровых активов?

Цифровые активы могут быть произведены быстрее, чем бумажные или физические активы. Их электронный формат также может упростить процесс транзакций, снижая административные расходы и затраты на физическое хранение. Это является причином, по котором центральные банки и коммерческие банки рассматривают возможность использования цифровых активов и технологий блокчейна в своей структуре.

Что делают поставщики услуг виртуальных активов?

Обеспечивает торговлю между виртуальным активом и фиат валют.

Обеспечивает торговлю между виртуальными активами.

Облегчение транзакций виртуальных активов.

Управлять и хранить виртуальные активы и финансовые услуги , основанных на криптовалюте.

Виртуальные активы стали возможными благодаря технологическим инновациям. Поскольку этот тип технологий продолжает развиваться более быстрой темпой, станут доступны многочисленные новые финансовые услуги/инструменты, и из-за этого в конечном итоге возникнет необходимость их регулирования.

В декабре 2021 года, Государство Монголии приняло решение на регуляцию на поставщиков услуг виртуальных активов. Этот шаг является огромным вкладом в развитие рынка виртуальных активов в Монголии.

Крупнейшая в Монголии биржа виртуальных активов, https://www.idax.exchange/mn_MN/ , обеспечивает торговли ТОП криптовалют по низким комиссиям, а также финансовые услуги, основанные на криптовалюте, как кредиты и депозиты.

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