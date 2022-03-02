Монголия ослабляет ограничения из-за COVID-19, — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) - Монголия снизила уровень ограничений в связи с COVID-19 с оранжевого до желтого, говорится в заявлении посольства Монголии в Корее для прессы в среду.

По данным посольства Монголии, 92 процента всего взрослого населения страны полностью вакцинированы, а 52 процента целевой группы граждан получили третьи прививки.

Посольство заявило, что почти 100 тыс. граждан получили четвертые прививки, и Кабинет министров принял решение ослабить ограничения на пандемию на основе оценки рисков заражения и защиты.

«С обновлениями, которые были внесены во временные правила COVID-19 в январе этого года, никаких ограничений на деловые операции не будет», — заявили в посольстве.

Выступая на пресс-конференции, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ отметил, что Монголия теперь полностью открыта для международных поездок, и, кроме рекомендаций по ношению масок и социальному дистанцированию, все предыдущие ограничения, введенные в связи с ситуацией с пандемией, были сняты.

Он сказал, что Монголия открыта для всех туристов и инвесторов, которые полностью вакцинированы.

«Правительство, административные органы, частные лица и туристические компании Монголии приложат усилия для создания необходимых условий для обеспечения безопасности и бесперебойного обслуживания всех, кто прибывает в страну с деловыми и туристическими целями», — добавил премьер-министр.

В заявлении посольства говорится, что Монголия семь раз ввела строгие меры по блокировке, проведя 79 дней под красным уровнем ограничений с ноября 2020 года, а оранжевый уровень — повышенная готовность — применялся в течение остальной части периода, экспорт страны остановился, замедлился. транспорт, затронули школы и предприятия и поставили под угрозу более 200 000 рабочих мест.

Экономический рост Монголии с 1992 года составил минус 5,3 процента, а общие доходы бюджета сократились на 23 процента.

Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что пандемия продолжает создавать проблемы, и призвала граждан и организации защитить себя от COVID-19, добавив, что правительство будет и впредь твердо придерживаться своей позиции по восполнению потерь, вызванных пандемией, и увеличению инвестиций за счет восстановления экономики в рамках «Новая политика возрождения».

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