Монголия и Япония отмечают 50-летие установления дипломатических отношений, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - С 1972 года отношения расширились от экономической помощи до обмена в сфере образования и сотрудничества в области безопасности.

24 февраля исполнилось 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. Помимо стратегического партнерства Японии и Монголии в политической и экономической областях, правительства двух стран объявили 2022 год Годом дружбы и обменов между монгольскими и японскими детьми и молодежью.

Со времени первой встречи Японии с монголами в 13 веке двусторонним отношениям Монголии и Японии препятствовали геополитическая нестабильность и экспансионистские идеологии с участием не только Японии, но также России и Китая, за которыми последовали годы добычи холодной войны.

Битва на Халхин-Голе 1939 года, известная как Номонханский инцидент в Японии, стала кульминацией геополитического соперничества между Кватунгской армией Японии и Советской Россией за восточные территории, включая границы Монголии. По словам японского историка Ацуси Каваи, «поражение в битве на Халхин-Голе для японского правительства стало поворотным моментом от доктрины северной экспансии (Хокушин-рон) к доктрине южной экспансии (Нансин-рон), а затем к Тихоокеанская война». Битва на Халхин-Голе, часто остававшаяся без внимания в мировой истории, действительно стала переломным моментом в формировании политики стран Северо-Восточной Азии.

Монголии и Японии потребовалось более четырех десятилетий, чтобы нормализовать дипломатические отношения. Только в 1968 году Монголия и Япония активно обсуждали двустороннюю дружбу. Тогдашний председатель Комитета мира Монголии Д.Адилбиш присутствовал на церемонии открытия Ассоциации японо-монгольской дружбы, и состоялась беседа, которая открыла двери для будущих дипломатических отношений. Позже, в 1970 году, премьер-министр Монгольской Народной Республики (МНР) Цэдэнбал Юмжаа подтвердил готовность Монголии нормализовать отношения с Японией.

24 февраля 1972 г. посол Монголии в Москве Б. Лувсанчултэм и посол Японии в Москве Кинья Ниизеки подписали дипломатические соглашения об установлении официальных дипломатических отношений между МНР (государством-предшественником современной Монголии) и Японией. В период с 1972 по 1973 год Кинья Ниизеки был назначен первым послом Японии в Улан-Баторе.

С момента установления дипломатических отношений Япония стала важным демократическим сторонником и финансовым донором Монголии, став первым «третьим соседом» Монголии в Азии.

После установления дипломатических отношений Политбюро правительства Монголии издало постановление № 161 «Развитие экономического сотрудничества Монголии и Японии».В этих рамках японское правительство предоставило крупную финансовую помощь и инвестиции в металлургию, энергетику, производство кашемира и горнодобывающую промышленность Монголии. Например, в 1977 году «Япония предоставила помощь для строительства [государственной] кашемировой фабрики в Гоби, которая была приватизирована в 2007 году». Поддержка Японии в конечном итоге позволила монгольскому кашемировому сектору выйти на более крупный рынок.

В 1991 году премьер-министр Японии Кайфу Тошики посетил Монголию, где он стал свидетелем переходного шока общества после Демократической революции 1990 года. Правительство Кайфу предложило первую помощь в целях развития в виде денежных грантов для восстановления экономики Монголии. Совместными усилиями в период с 1991 по 1993 год премьер-министр Монголии Бямбасурэн Даш получил от Японии экономическую помощь в размере 320 миллионов долларов. Более того, во время саммита G-7 в Лондоне в 1991 году Кайфу призвал международную помощь Монголии, заручившись поддержкой стран-доноров для создания программ помощи развитым странам.

Япония — одна из немногих стран, которые внесли свой вклад в развитие Монголии не только финансово, но и материальными активами. В 1993 году Япония оказала техническую помощь в проектах по восстановлению железнодорожного транспорта, реконструкции тепловой электростанции в Улан-Баторе и угольной шахты Багануур. К 1996 году Монголия и Япония поставили перед собой цель наладить всестороннее партнерство.

В то время как помощь Японии укрепила политические и экономические отношения двух стран, культурный и образовательный обмен укрепил отношения между людьми и стал мостом для дальнейшего гражданского сотрудничества. Борьба сумо стала новым механизмом культурных связей. Ока Хироки, профессор истории Азии в Центре изучения Северо-Восточной Азии, писал: «По какой-то причине монголы всегда застают японцев врасплох. Монгольское нашествие 13-го века материализовалось из воздуха, как и недавнее «нашествие» талантливых борцов сумо из Монголии».

Кроме того, Япония стала благоприятным местом для обучения за границей монгольских студентов, ученых и представителей интеллигенции. По состоянию на 2022 год около 4500 монгольских студентов учились в ведущих университетах Японии, таких как Токийский университет и Киотский университет. По данным посольства Японии в Монголии, Японские волонтеры по международному сотрудничеству (JOCV), Официальная помощь в целях развития (ODA), Соглашение о монголо-японском экономическом партнерстве (EPA) и другие образовательные и культурные организации сыграли свою роль в укреплении дружественных отношений Монголии и Японии.

В 2010 году Япония стала стратегическим партнером Монголии и подписала Соглашение об экономическом партнерстве (EPA). EPA направлено на решение юридических и технических аспектов торговли, налогообложения, таможни, инвестиций, интеллектуальной собственности и киберторговли как таковых.

В 2021 году одна из крупных японских инвестиций в Монголии оказалась плодотворной — второй международный аэропорт Монголии, расположенный в долине Хөшиг, потребовавший инвестиций в размере 493 млн долларов, теперь полностью функционирует.

С точки зрения дипломатических отношений, японо-монгольские отношения продвинулись вперед во время второй администрации Абэ в Японии (2012-2020 гг.). За эти восемь лет монголо-японское стратегическое партнерство включало военные и оборонительные элементы. С 2012 года помощь Японии в наращивании потенциала Монголии включала обучение военных медицинских специалистов во время оказания помощи при стихийных бедствиях. Например, пять офицеров-медиков монгольской армии прошли подготовку по медицине катастроф. Кроме того, с 2014 года программа «Помощь в наращивании потенциала Монголии» включает обучение гражданскому строительству, методам и технике землеустройства. В свою очередь, Монголия оказывала помощь Японии во время Великого Хансинского землетрясения и Фукусимского кризиса. В 2011 году Монголия пожертвовала 1 миллион долларов и отправила спасательные средства в префектуры Мияги и Иватэ для реконструкции.

По случаю 50-летия Японии и Монголии президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки. Обе стороны договорились объявить 2022 год «Годом монголо-японской молодежной дружбы и обменов». Праздничные мероприятия, такие как визиты на высоком уровне и обмены 50 молодыми лидерами, будут проходить в течение 2022 года. Молодежь обеих стран несет ответственность за то, чтобы вывести партнерство на новый уровень в следующие 50 лет.

Празднование 50-летия подчеркивает последовательные и дружественные отношения двух стран. 24 февраля министерство иностранных дел Монголии организовало симпозиум под названием «Укрепление монголо-японского стратегического партнерства в сфере бизнеса и экономического развития» и «Стратегические партнеры Монголия-Япония-50 лет», фотовыставку, которая проливает свет на два двусторонних отношений стран. Специальными гостями на дипломатической церемонии были первый президент Монголии Очирбат Пунсалмаа, бывший премьер-министр Содном Думаа и бывший министр иностранных дел Гомбосурэн Цэрэнпил.

С момента своего назначения послом Японии в Монголии Кобаяси Хироюки поддерживал интеллектуальную деятельность, начатую его предшественником Такенори Симидзу. Например, монгольские семинары, организованные Университетом Тюо, играют роль в продолжении японо-монгольских отношений и их повествования. Более того, в августе он специально посетил мемориалы японских солдат, не вернувшихся домой из руин Второй мировой войны. Признание как исторических, так и современных событий имеет важное значение для продолжения и укрепления японо-монгольского стратегического партнерства.

50-летие установления дипломатических отношений между Японией и Монголией дает возможность оживить нынешнее стратегическое партнерство между двумя странами и их народами. Государственный секретарь Монголии Анхбаяр Нямдорж заявил в своем вступительном слове на мероприятии, посвященном 50-летию: «Монголо-японское стратегическое партнерство включает не только укрепление двусторонних отношений, но и будет способствовать миру и безопасности в регионе и его развитию». Поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает оставаться центром мировых торгово-экономических узлов, Монголии и Японии необходимо будет использовать и раскрывать потенциал для дальнейшего сотрудничества.

авторы: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско и Болор-Эрдэнэ Базарсурэн — магистр международных отношений в Токийском университете. Она является главным редактором интернет-журнала Trends.mn, базирующегося в Улан-Баторе, Монголия.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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