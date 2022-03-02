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Steppe Arena Улан-Батора признана лучшим объектом общественного обслуживания в Азии

CentralAsia (MNG) -  Церемония закладки первого камня состоялась в апреле 2019 года, а строительство Steppe Arena было завершено в сентябре 2021 года — в довольно короткие сроки — несмотря на ограничения, связанные с ситуацией с пандемией COVID-19. Steppe Arena — это историческое сооружение, которое осуществило вековую мечту монголов, особенно спортсменов, занимающихся зимними видами спорта.

С момента открытия арена Steppe Arena завоевала множество местных наград, таких как «Лучшее развитие Монголии 2021 года», «Основное событие Монголии 2021 года», «Лучшее спортивное развитие 2021 года — трофей Бөртэ Чоно Монгольского национального олимпийского комитета» и «Лучшее развитие для людей с ограниченными возможностями Монголии 2021».

Кроме того, она была удостоена награды «Лучшее развитие государственных услуг — Монголия 2021» от International Property Awards, а 25 февраля 2022 года он также был удостоен награды «Лучшее развитие государственных услуг — Азиатско-Тихоокеанский регион 2021» от Asia Pacific Property Awards.

Награду получил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Баттөмөр Энхсух от имени Монголии. Принимая награду, посол Энхсух отметил, что он одновременно рад и горд тем, что культурно-спортивный комплекс Steppe Arena, построенный монгольской компанией ООО Steppe Arena, получил награду «Лучшее развитие общественных услуг в Азии 2021 года» от Международная премия в области недвижимости Соединенного Королевства.

Генеральный директор ООО Steppe Arena Булганбаяр Баатар, получивший вышеуказанную награду в Улан-Баторе, подчеркнул, что компания работает над внедрением интеллектуальных услуг и системы управления качеством в 2022 году и стремится быть образцовым поставщиком искусства, спорта и общественных услуг для удобства своих клиентов.

Это место также было номинировано на премию International Best Public Service Development.

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