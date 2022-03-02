В Монголии введут новый международный маршрут полетов: Ховд — Алматы

CentralAsia (MNG) - С 16 марта авиакомпания Hunnu Air будет выполнять международные рейсы по маршруту Ховд — Алматы.

О принятом решении сообщил министр дорог и транспорта Л.Халтар во время рабочей поездки в западный регион страны для ознакомления с работой аэропортов в аймаках Баян-Өлгий и Ховд, местного Автотранспортного узла и компаний, отвечающих за содержание автомобильных дорог.

В связи с открытием нового международного маршрута министр поручил руководству аэропорта аймака Ховд сотрудничать с пограничными, таможенными и специализированными инспекционными организациями для разработки плана по созданию взаимосвязи между работами.

Что касается руководства аймака Баян-Өлгий, то они обратились к министру с просьбой разрешить выполнение большего количества рейсов между Улан-Батором и Өлгием, а также выдвинули предложение о создании нового международного маршрута полета между Өлгием и Казахстаном.

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