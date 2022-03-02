Boeing приостановила техническое обслуживание российских самолетов

CentralAsia (CA) - Boeing на время прекратит техподдержку и предоставление запасных частей для российских авиакомпаний, сообщает «Коммерсантъ».

Все основные операции компании в офисе в Москве будут приостановлены.

«Мы также приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний. Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших сотрудников в регионе»,— говорится в заявлении (цитата по AFP).

Ранее Boeing временно прекратила работу учебного центра в московском Сколково и офиса на Украине.

На прошлой неделе Россия начала военную операцию на Украине. Западные страны ответили на это санкциями, они в том числе касались воздушного пространства: российские самолеты теперь не могут летать над ЕС, Великобританией и Канадой.

В связи с санкциями новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца, говорится в сообщении.