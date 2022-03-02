экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Boeing приостановила техническое обслуживание российских самолетов

CentralAsia (CA) -  Boeing на время прекратит техподдержку и предоставление запасных частей для российских авиакомпаний, сообщает «Коммерсантъ».

Все основные операции компании в офисе в Москве будут приостановлены.

«Мы также приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний. Поскольку конфликт продолжается, наши команды сосредоточены на обеспечении безопасности наших сотрудников в регионе»,— говорится в заявлении (цитата по AFP).

Ранее Boeing временно прекратила работу учебного центра в московском Сколково и офиса на Украине.

На прошлой неделе Россия начала военную операцию на Украине. Западные страны ответили на это санкциями, они в том числе касались воздушного пространства: российские самолеты теперь не могут летать над ЕС, Великобританией и Канадой.

В связи с санкциями новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца, говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минюст Узбекистана напомнил об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории других стран
  • ЕС заморозил активы российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова
  • Лукашенко на Совбезе показал карту с деталями размещения белорусских и украинских военных частей, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com