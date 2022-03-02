Steppe Gold возобновляет производство в Монголии на полную мощность после решения проблем с поставками реагентов

CentralAsia (MNG) - Монгольская компания Steppe Gold (TSX: STGO) сегодня сообщила, что получила новую партию основных реагентов и возобновила производство на полном объеме на своем золотом и серебряном руднике Алтан Цагаан Овоо («АЦО») в Монголии.

Компания заявила, что в течение 2021 года она сталкивалась со значительными проблемами с поставками реагентов, связанными с блокировкой COVID-19 и закрытием границ, особенно с Китаем.

«Изучив многочисленные альтернативы поставок, компания теперь обеспечила новые поставки и возобновила переработку руды кучным выщелачиванием», — говорится в заявлении Steppe Gold.

Компания добавила, что продолжала полномасштабные операции по добыче, дроблению и штабелированию на золотом руднике AЦO в течение 2021 года и очень рада сообщить о значительном накоплении запасов на площадках выщелачивания, ПЗУ и взрывных рудах на дне карьера.

Компания продолжает операции по дроблению и штабелированию и вскоре возобновит добычу на всех действующих карьерах. Компания также планирует добыть более 100 000 унций золота из оксидных зон в 2022 и 2023 годах.

Президент и главный исполнительный директор Батаа Төмөр-Очир сказал: «Несмотря на беспрецедентные и неожиданные проблемы с поставками реагентов в 2021 году, компания продолжала свою деятельность по добыче, дроблению и штабелированию в течение всего 2021 года. Мы считаем, что 2022 год станет годом быстрого роста и расширения с полным производством. и дальнейшие финансовые обновления и ход разработки проекта расширения Фазы 2».

Steppe Gold — ведущая компания по добыче драгоценных металлов в Монголии. Флагманским предприятием компании является золотой и серебряный рудник Алтан Цагаан Овоо («АЦО»). Компания указала, что золотой рудник ATO, по оценкам, принесет 1,72 миллиарда долларов дохода и более 584 миллионов долларов прибыли до налогообложения с капитальными затратами в размере 128 миллионов долларов, быстрой окупаемостью капитала через 3 года после уплаты налогов.

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