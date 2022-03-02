Монголия побеждает в борьбе с пандемией?

CentralAsia (MNG) - Каким-то образом Монголия сдерживает пандемию. Ее относительно небольшое население в 3,4 млн человек упростило контроль над передачей COVID-19, но никогда не гарантировало ее успеха — было зарегистрировано более 465 тыс. случаев заболевания и 2 099 связанных с ними смертей.

Сегодня (2 марта) в Монголии за последние 24 часа было зарегистрировано 255 новых случаев заболевания COVID-19, несмотря на то, что ранее в этом месяце началось возобновление работы учебных заведений всех уровней. С появлением новых случаев число инфицированных в Монголии выросло до 465 931 человек, а число погибших осталось почти неизменным и составило 2 099 человек. Многие азиатские страны также действовали быстро, введя более строгие обязательные ограничения, в том числе соседний Китай, но все же наблюдали рост числа заражений.

По состоянию на среду 2 235 пациентов с COVID-19 проходят лечение в больницах, а еще 7 021 человек под домашним наблюдением.

Из новых случаев 127 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 128 случаев были выявлены в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 648 находятся в легком, 1 тыс. 536 — в состоянии средней степени тяжести, 204 — в тяжелом и 31 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавируса. Общее число умерших от COVID-19 в Монголии составляет 2 тыс. 99.

На сегодняшний день 66,8 процента из 3,4 миллиона человек в стране получили две дозы вакцины против COVID-19, а более 1 миллиона человек старше 18 лет получили третью прививку.

Кроме того, четвертую прививку получили более 105 019 человек.

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