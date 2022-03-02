За два дня из Украины в Узбекистан эвакуировали 762 человека (видео)

За два дня из Украины в Узбекистан эвакуировали 762 человека

CentralAsia (UZ) - Накануне, 1 март, в 20.40 по ташкентскому времени в аэропорту Ташкента приземлился самолет с 253 гражданами Узбекистана, вывезенными с Украины.

Как сообщает ИА «Дунё», самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из города Катовице (Польша), куда с украинско-польской границы граждане Узбекистана доставляются автобусами.

Также во вторник в аэропорту польского города Катовице приземлились еще два спецсамолета в 16.30 и 18.30 по местному времени (в Ташкенте, соответственно, 20.30 и 22.30), которые доставят, как ожидается, на родину еще 515 граждан Узбекистана.

Таким образом, общее количество вывезенных из Украины через территорию Польши граждан Узбекистана составило 762 человека.

В накопителях польского контрольно-пропускного пункта «Карчова» и на украинском КПП «Краковец» еще остаются граждане Узбекистана, покидающие Украину.

Узбекские дипломаты оказывают им повсеместную помощь, занимаются решением их проблем, контролируют их сбор в аэропорту и посадку в самолет.

В Посольствах Узбекистана в Киеве и Варшаве круглосуточно работают штабы.