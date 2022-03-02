Путин запретил вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более $10 тыс.

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин запретил вывозить из РФ наличную валюту в сумме более $10 тыс. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», - говорится в указе главы государства.

Кроме того, указ запрещает нерезидентам России из «недружественных стран» и подконтрольным им структурам проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать рублевые кредиты без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Как говорится в тексте указа, он подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», связанными с введением санкций против России.

Как сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 1 марта Путин подписал документ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России». Он, в частности, запретил зачислять иностранную валюту на собственные иностранные счета, переводить деньги иностранным поставщикам платежных услуг «с использованием электронных средств платежа» и перечислять валюту нерезидентам по договорам займа.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.