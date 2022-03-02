Кто и какие санкции ввел в отношении России из-за военной «спецоперации» в Украине?

CentralAsia (CA) - В отношении России на сегодня введен ряд санкций.

Обсуждение санкций началось сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР (22 февраля 2022 года).

Ещё одним поводом для санкций стало начало военной «спецоперации» России на территорию Украины (24 февраля 2022 года).

Санкции против России — ограничительные политические и экономические меры, введённые в отношении РФ и ряда российских лиц и организаций, которые причастны к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также к вторжению российских войск на Украину.

Санкции за признания ДНР и ЛНР (первый пакет санкций)

США 21 февраля ввели запрет для граждан США на финансирование и инвестиции в ДНР и ЛНР, а также на торговлю с ними. 22 и 23 февраля ввели санкции против банков, финансирующих оборонную промышленность (ВЭБ, Промсвязьбанка и их 42 дочерних структур, включая ФК ЦСКА), против детей высших российских чиновников (Дениса Бортникова, Петра Фрадкова, Владимира Кириенко), а также был введён запрет на сделки с облигациями российского федерального займа на вторичном рынке. 23 февраля США ввели санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2» и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

ФРГ приостановила сертификацию магистрального газопровода «Северный поток — 2», отозвав существующий отчёт Министерства экономики по анализу надёжности снабжения и затребовав новую оценку с учётом «изменений в последние несколько дней».

Великобритания ввела санкции против 5 российских банков — («Промсвязьбанк», «Россия», Индустриальный сберегательный банк, «Черноморский банк развития», «Генбанк») и трёх российских предпринимателей (Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга, Игоря Ротенберга).

Австралия ввела санкции против российских банков, физических и юридических лиц из ДНР и ЛНР.

Канада ввела санкции против российского суверенного долга, сделок с ДНР и ЛНР, а также двух российских банков и депутатов Государственной думы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Япония ограничила размещение российских облигаций на своём рынке, а также запретила торговлю и въезд официальных лиц из ДНР и ЛНР.

Евросоюз ввёл санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего 15 февраля 2022 года в поддержку обращения к президенту Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене»), против 27 физических и юридических лиц, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» (в том числе против Сергея Шойгу, Андрея Костина, Игоря Шувалова, Марии Захаровой, Маргариты Симоньян, Владимира Соловьёва, Агентства интернет-исследований, банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ), а также запретил финансирование российского правительства и ЦБ. На ДНР и ЛНР были наложены торговые и инвестиционные санкции.

Санкции за вторжение на Украину (второй пакет санкций)

// Минобороны России.

Великобритания ввела санкции против России из-за вторжения на Украину. Под санкции попадают более 100 физических лиц и компании, например, ВТБ, «Ростех» и «Аэрофлот». Аэрофлоту запретили летать в Великобританию. Ограничены суммы вкладов и депозитов для граждан РФ в банках Великобритании до £50 тыс. ($66,8 тыс.). Введён запрет на привлечение крупными российскими компаниями финансирования на британском рынке, а также на импорт в Россию технологий и оборудования для переработки нефти. Такие же меры будут применяться и к Белоруссии. Персональные санкции, подразумевающие заморозку активов, против президента Путина и министра иностранных дел Лаврова.

Президент США Джо Байден анонсировал «сокрушительные» санкции против России, предусматривающие:

- ограничение возможности российских компаний вести расчёты в долларах, евро, фунтах и иенах;

- ограничительные меры – внесение в SDN – блокировку активов банка в американской юрисдикции, запрет на долларовые транзакции, запрет на проведение любых транзакций с американскими контрагентами для банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанка, Совкомбанка;

- ограничительные меры – внесение в CAPTA – ограничения на корреспондентские счета в США для: Сбербанка;

- секторальные санкции, говорящие об «ограничениях на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями» попадают другие крупные российские компании, такие как: Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Газпром», «Газпром нефть», «Транснефть», «Ростелеком», «РусГидро», «АЛРОСА», «Совкомфлот», РЖД;

- ограничения на импорт высокотехнологичной продукции;

- ограничения на заимствования на рынках США и Европы для крупнейших российских государственных компаний;

- персональные санкции, подразумевающие заморозку активов, против сыновей: секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, специального представителя президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, главы организации «Роснефть» Игоря Сечина, а также против топ-менеджеров ВТБ и Сбербанка;

- персональные санкции, подразумевающие заморозку активов, против президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Генштаба Валерия Герасимова.

Евросоюз ввёл санкции, затрагивающие финансовый, энергетический, транспортный, технологический сектора, а также визовую политику.

- персональные санкции против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева, депутатов Госдумы и белорусских официальных лиц, предусматривающие заморозку активов;

- санкции против министерства обороны, службы внешней разведки, администрации президента — попадание в «оборонный список» – запрет на поставки товаров и технологии, а также оказание финансовой помощи.

- в черный список ЕС, подразумевающий запрет для европейских институтов на предоставление им инвестиций, оказание помощи в проведении операций с ценными бумагами или иными инструментами финансового рынка, а также заключение сделок, попали: «Алмаз-Антей», «Камаз», коммерческий порт Новороссийск, «Ростех», РЖД, «Севмаш», Совкомфлот и ОСК;

- в «оборонный список» ЕС, подразумевающий запрет на поставки товаров и технологии, а также оказание финансовой помощи, также попали компании: Уралвагонзавод», концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», авиастроительные и судостроительные корпорации, включая «МиГ», «Вертолеты России», «Сухой», «Туполев», ОСК, а компании космического сектора, включая ракетно-космический центр «Прогресс» и др.

- санкции против четырех российских банков — Альфа-банк, «Открытие», банка «Россия» и Промсвязьбанка. В отношении указанных банков запрещается совершать сделки, в том числе покупку и продажу, а также инвестирование, операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля 2022 года;

- запрет банкам принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс., продавать клиентам из России ценные бумаги, номинированные в евро, оказывать услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля 2022 года, а также проводить листинг акций любых российских госкомпаний (с долей государства свыше 50%) на европейских биржах;

- запрет на продажу самолётов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям; поставки самолётов из Евросоюза будут продолжаться только до 28 марта 2022 года по контрактам, заключённым до 26 февраля. Также под запрет попадают их страхования и техобслуживания;

- запрещается продажа, поставка, передача, экспорт в Россию товаров и технологий, предназначенных для использования в авиации или космической индустрии;

- полный запрет лизинга самолётов, вертолётов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания;

- запрет поставок товаров и технологий двойного назначения, введение ограничений на экспорт высокотехнологичных товаров и технологий их производства;

- запрет на поставки товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки;

- запрет российским дипломатам, чиновникам и бизнесменам пользоваться упрощённым визовым режимом для привилегированного доступа в ЕС; это решение не касается рядовых граждан России;

Канада ввела санкции против 62 компаний и физических лиц, а также членов их семей. В их числе члены Совета безопасности, включая Путина, Шойгу и министра финансов Антона Силуанова;

- ограничения вводятся против крупнейших российских банков;

- Канада приостановила действие всех экспортных лицензий для России.

Япония запретила выдачу виз некоторым гражданам России и заморозила активы частных лиц и организаций. Также под санкции попадают товары, которые могут использоваться в военных целях.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введённым после признания ДНР и ЛНР.

Остановка выдачи виз

Приостановили выдачу новых шенгенских виз российским гражданам на неопределённый срок Латвия, Литва и Чехия.

Запрет полётов российской авиации

С 25 по 27 февраля воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли Великобритания, Болгария, Румыния, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Словения,Финляндия, Бельгия, Дания, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Испания, Франция, Норвегия, Канада, Северная Македония и Португалия.

27 февраля Евросоюз полностью закрыл своё воздушное пространство для любых самолётов, принадлежащих, зарегистрированных в или контролируемых из России, в том числе для частных самолётов «олигархов».

28 февраля Швейцария также закрыла небо для российских самолетов.

1 марта США объявили о закрытии неба для российских самолётов.

Санкции против Владимира Путина

25 февраля Евросоюз, Великобритания, США и Канада объявили о введении санкций против президента Путина, предусматривающих заморозку его активов. Путин стал третьим после президентов Сирии и Белоруссии Башара Асада и Александра Лукашенко главой государства в санкционных списках Евросоюза.

27 февраля Япония объявила о введении санкций против Путина.

28 февраля Австралия ввела финансовые санкции против Путина и запретила ему въезд, а Швейцария присоединилась к санкциям ЕС.

Санкции за вторжение на Украину (третий пакет санкций)

26 февраля 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении нового пакета санкций.

Совместные санкции США, ЕС, Канады и Великобритании:

26 февраля

- замораживают резервы ЦБ РФ, находящиеся в банках стран G7 (речь идёт о половине резервов ЦБ);

- отменяют программу «золотых паспортов» для инвесторов из России;

- отключают часть российских банков от системы SWIFT, а именно: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

27 февраля

Португалия приостановила выдачу «золотых» виз гражданам России.

МИД Великобритании сообщил, что подготовил чёрный список российских богачей, которых Лондон считает связанными с властями России.

Евросоюз объявил о запрете вещания Russia Today, Sputnik и их дочерних организаций на своей территории, закрытии неба ЕС для самолётов, связанных с Россией, заморозке активов высокопоставленных российских чиновников, представителей российской элиты, а также членов их семей и пособников, и об ограничении выдачи им «золотых паспортов».

28 февраля

Австралия ввела санкции против Путина и ряда лиц из его окружения, запретив им въезд, предусматривается также блокировка их возможных активов.

Южная Корея и Сингапур также заявили о введении санкций против России (запрет поставок продукции военного и двойного назначения). Кроме того, власти Южной Кореи заявили, что поддержат отключение российских банков от SWIFT.

Япония присоединилась к санкциям против российского Центробанка.

США запретили операции с ЦБ РФ, министерством финансов РФ и Фондом национального благосостояния, а также ввели санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева.

Швейцария присоединилась ко второму пакету санкций ЕС:

- запрет своим банкам принимать новые средства от физических и юридических лиц, попавших в санкционный список ЕС;

- персональные санкции против президента Путина, премьера Мишустина и министра иностранных дел Лаврова;

- запрет на въезд в страну пяти российским «олигархам, близким к Путину», точный список не разглашается из соображений конфиденциальности;

Великобритания закрыла свои морские порты для судов, связанных с РФ и запретила экспорт высокотехнологичных товаров: микроэлектроники, морского и навигационного оборудования.

Монако присоединилось к санкциям ЕС против России.

Евросоюз опубликовал санкционный список. В него, в частности, вошли пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, миллиардер Алексей Мордашов, глава Роснефти Игорь Сечин, бизнесмен Михаил Фридман, глава «Транснефти» Николай Токарев, бизнесмен Алишер Усманов, Пётр Авен, виолончелист Сергей Ролдугин, депутат Андрей Турчак, режиссёр Тигран Кеосаян, телеведущая Ольга Скабеева, депутат Захар Прилепин, страховая компания «Согаз».

Канада заявила о намерении отказаться от закупок российской нефти.

1 марта

Канада объявила о запрете российским судам заходить в порты Канады и её внутренние воды.

Великобритания ввела санкции против РФПИ и его главы Кирилла Дмитриева.

США объявили о закрытии неба для российских самолётов.