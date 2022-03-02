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Алишер Усманов прокомментировал введенные против него санкции Евросоюза
Предыстория: ЕС заморозил активы российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) -  Европейский Союз заморозил активы российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова в связи со специальной военной операцией России на Украине. Российский миллиардер впервые высказался по этому поводу.

«28 февраля 2022 года я оказался под санкциями, введенными Европейским Союзом. Считаю такое решение несправедливым, а причины, которыми оправдываются санкции, представляют собой набор ложных и порочащих меня обвинений, порочащих мою честь, достоинство и деловую репутацию. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации», - написал миллиардер в открытом письме.

Усманов также сообщил, что покинет должность главы Международной федерации фехтования. Он отметил, что покинет должность, пока не восторжествует справедливость.

Помимо Усманова Евросоюз 28 февраля ввел санкции против 25 россиян, включая пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также бизнесменов, топ-менеджеров, военных, политиков, журналистов и деятелей культуры.

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