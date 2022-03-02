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Почти 1200 узбекистанцев эвакуированы за три дня из Украины через Польшу

CentralAsia (UZ) -  В МИД Узбекистана опубликовали данные по количеству сограждан, уже вывезенных их Украины и ожидающих вылета.

По информации официального представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана Юсупа Кабулжанова, общее количество вывезенных пятью авиарейсами из Украины через территорию Польши узбекистанцев составило 1186 человек.

В настоящее время территории Польши находятся более 800 граждан Узбекистана. Из них около 350 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а 450 человек ожидают вылета в аэропорту Катовице.

1-2 марта из Украины через аэропорт польского города Катовице тремя бортами Uzbekistan Airways было эвакуировано 677 граждан Узбекистана.

«Несмотря на боевые действия, посольство Узбекистана в Украине продолжает работу по эвакуации сограждан. Диппредставительства республики в Польше и Украине работают в круглосуточном режиме. Для граждан Узбекистана организовано горячее питание, при необходимости оказываются медицинские услуги», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 марта, запланирована организация двух эвакуационных рейсов. Очередной спецрейс вылетел из Ташкента в 07:00, а следующий запланирован на 10:00. Прорабатывается также вопрос об организации дополнительных рейсов.

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