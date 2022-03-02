Российские войска сосредоточили силы для блокировки Киева, - Генштаб ВСУ

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CentralAsia (CA) - В Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия России продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Об этом говорится в сводке, опубликованной утром в среду, 2 марта.

Отмечается, что на Подольском направлении российские военные силами 13-батальонно тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление к рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17 БТГр российских войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока.

Генштаб сообщает, что российские войска остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье.

Кроме того, российскими войсками предпринимаются попытки удержать окружение Сумы, Лебедин и Ахтырку.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм.

По данным ВСУ, российские войска были остановлены в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении российские войска сосредоточили усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении войска РФ продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.

До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне войска РФ производят развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.