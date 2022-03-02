Обсуждается влияние внешних факторов на экономику Монголии

CentralAsia (MNG) - Русско-украинская война продолжается уже шестой день. С началом войны у монгольского северного соседа США, Евросоюз и Япония ввели против России экономические санкции.

Россия сильно конкурирует с Монголией в секторе экспорта угля. Всего в прошлом году РФ экспортировала 190 миллионов тонн угля, а южному соседу Монголия продала только 16 миллионов тонн. Есть потенциальные возможности для нашей страны в угольном секторе.

Как на нас повлияют война и изменения в российской экономике? Об этом говорят экономисты, приглашенные на февральское заседание Делового совета Монголии.

28 февраля Деловой совет Монголии (ДСМ) организовал ежемесячное собрание на тему «Экономические перспективы Монголии и внешние факторы», на котором обсуждалось текущее состояние внутренней и международной экономики. Ежемесячное заседание совета направлено на предоставление предприятиям информации о текущей экономической ситуации и перспективах, а также о влиянии внешних факторов, чтобы поддержать их в планировании своей будущей деятельности.

Председатель Делового совета Монголии Ц.Тумэнцогт отметил, что для обеспечения стабильного экономического роста необходимо тщательно проводить исследования и исследования, и подчеркнул важность учета внешних факторов.

В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния экономики страны, банковско-финансового сектора и его перспектив, а также влияния внешних факторов, таких как пандемия COVID-19, изменение климата и ожидаемые международные меры, а также текущие глобальные политические и геополитические проблемы.

На мероприятии начальник отдела экономической безопасности Института стратегических исследований Н.Энхбаяр также выступил с докладом о текущей социально-экономической ситуации в России и изменениях, происходящих на мировом финансовом рынке.

Около 300 участников посетили собрание ДСМ как онлайн, так и лично.

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