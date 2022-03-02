Узбекистан и Казахстан могут стать поставщиками урана в США из-за санкций против России

CentralAsia (UZ) - Узбекистан может стать крупным экспортером урана в США из-за антироссийских санкций. Об этом 2 марта сообщает Reuters.

Как отмечают в агентстве, Америка полагается на Россию и ее союзников, Узбекистан и Казахстан, примерно на половину урана, необходимого для питания атомных электростанций США.

В настоящее время атомная индустрия США лоббирует в Белом доме разрешение на импорт урана из России, несмотря на эскалацию конфликта в Украине. В противном случае цены на электроэнергию могут резко повыситься.

По словам источников, лоббирование NEI направлено на то, чтобы уран не попал под действие каких-либо будущих санкций, связанных с энергетикой, особенно в связи с усилением призывов к санкциям на продажу российской сырой нефти.

«Американская ядерная энергетика просто пристрастилась к дешевому российскому урану», — сказал один из источников издания, отказавшийся назвать свое имя, сославшись на щекотливость ситуации.

«Мы прислушиваемся ко всем запросам представителей промышленности и будем продолжать делать это, принимая меры для привлечения России к ответственности», — сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос о лоббировании урана.

Уран используется в качестве топлива внутри реакторов для ядерного деления для кипячения воды и получения пара, который вращает турбины для выработки электроэнергии.

В настоящее время в Соединенных Штатах нет производства или переработки урана, хотя несколько компаний заявили, что хотели бы возобновить производство внутри страны, если они смогут подписать долгосрочные контракты на поставку с производителями атомной энергии. Техас и Вайоминг имеют большие запасы урана.

Австралия и Канада также обладают большими запасами урана, и там и в Европе имеются достаточные мощности по его переработке. Но Россия и ее сателлиты - самые дешевые производители.

Использование атомной энергетикой США российского урана, вероятно, вызовет новые вопросы о том, где и как Соединенные Штаты закупают материалы, необходимые для производства высокотехнологичной продукции и продукции, основанной на возобновляемых источниках энергии.

Производство урана в России контролируется государственной компанией «Росатом», созданной президентом России Владимиром Путиным в 2007 году. Эта компания является важным источником дохода для страны.