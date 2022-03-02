Талибы проводят обыски в домах. Дипломаты опасаются, что эта политика нацелена на простых граждан

CentralAsia (CA) - По словам жителей, талибы проводят обширные обыски домов вокруг афганской столицы, сообщает Reuters.

По словам представителя группы, эта политика направлена на выявление преступной деятельности, но, по словам некоторых западных дипломатов, нацелена на простых граждан.

Представитель администрации талибов Забихулла Муджахид сказал, что обыски были частью «операции по зачистке» и что обыски проводились только в том случае, если поступали конкретные сообщения о возможной преступной деятельности.

«Операция проводится не против кого попало, а против похитителей, профессиональных воров и преступных группировок», — сказал он на пресс-конференции в воскресенье. По словам Муджахида, власти изъяли оружие в ходе рейдов, что также привело к аресту десятков преступников и 6 членов боевиков «Исламского государства».

Агентство Reuters поговорило с 7 жителями Кабула, имена которых не разглашаются по соображениям безопасности. Они сказали, что обыски носили не избирательный характер и «сеяли страх».

Один житель северо-западного Кабула сказал, что ожидает приезда талибов в понедельник, а это означает, что его отцу пришлось остаться дома с работы, чтобы сопровождать членов семьи женского пола.

«Мы недовольны… Я не хочу, чтобы они входили в наш дом, я не хочу, чтобы они видели моих сестер, я не хочу, чтобы они обыскивали мой шкаф с одеждой и мои документы, не хочу чтобы побеспокоили мою мать», - сказал он.

Другой житель Кабула, которого посетили представители «Талибана», сказал, что они проявили неуважение, не соблюдая традицию снимать обувь при входе в дом. «Они вошли в наш дом в своей обуви, они ходили повсюду», — сказал человек.

Послы Европейского Союза и Германии также раскритиковали операцию.

«Мы обеспокоены сообщениями об обысках домов, запугивании, насилии в отношении «преступников» в Кабуле и его окрестностях», — написал в понедельник в Твиттере посол Германии в Афганистане Маркус Потцель. «Как оказалось, в основном это коснулось простых граждан».

С тех пор, как исламистская группировка захватила страну в августе прошлого года, наблюдатели предупреждают о появлении признаков подавления инакомыслия и репрессий против бывших сотрудников сил безопасности и активистов.

Опасения за безопасность ярых противников «Талибана» и известных женщин усилились после того, как исламистская группировка захватила страну, а международные агентства и правительства выразили тревогу по поводу исчезновения нескольких женщин-активисток в последние месяцы.

«Талибан» отрицает целенаправленные репрессии и заявляет, что расследует сообщения о насилии и исчезновениях.

Представитель командующего талибами в Кабуле полицией сказал, что в качестве «военной операции» их полиции было разрешено носить обувь, что только женщины-полицейские будут обыскивать женские вещи и что религиозные представители из этого района будут сопровождать полицию во время обыска.

Пресс-секретарь Муджахид заявил в воскресенье, что они будут расследовать любые сообщения о «неправомерном поведении».

Посол Европейского союза в Афганистане фон Брант призвал талибов прекратить операции по обыску домов. В сообщении в Твиттере он сказал талибам, что «запугивания, обыски домов, аресты и насилие в отношении представителей различных этнических групп и женщин являются преступлениями и должны быть немедленно прекращены». «Несмотря на войну Путина, мы наблюдаем за вами», - добавил он, имея в виду российские военные операции на Украине.