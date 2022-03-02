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В Харькове был нанесён ракетный удар по зданию облуправления МВД, - ГСЧС (видео)

CentralAsia (CA) -  В Харькове в результате ракетного удара горит крыша здания облуправления МВД, жилые дома, число пострадавших и разрушений уточняется, сообщает ГСЧС.

«Харьков. В результате обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел, жилые дома, существует угроза распространения пожара. На месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется», - говорится в сообщении ГСЧС.

Украинские СМИ сообщают, что также горит здание социологического факультета Национального Университета имени Каразина, которое находилось через дорогу от здания УВД.

По информации ГСЧС, всего за сутки пожарные выезжали на тушение более 40 пожаров в разных районах в городе, а также в Харьковском и Изюмском районах Харьковской области.

«Также спасатели совершили 21 выезд на помощь населению и ликвидацию последствий обстрелов, не сопровождавшихся пожарами», - говорится в сообщении.

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