Российские военные взяли под полный контроль Херсон, - Минобороны России

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CentralAsia (CA) - Город Херсон взят под полный контроль. Об этом сообщил в среду, 2 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр Херсон. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», - сказал Конашенков.

Он добавил, что продолжаются переговоры с властями по поддержанию функционирования объектов социальной инфраструктуры.

Потери ВСУ

Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине вывели из строя 1 тыс. 502 объекта военной инфраструктуры ВСУ. «Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция», - сказал Конашенков.

По его словам, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

Авиация ВКС РФ массированным ударом уничтожила 67 объектов военной инфраструктуры Украины, добавил Конашенков. «Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов», - сказал он.

Продвижение войск

Войска ЛНР с начала проведения специальной военной операции продвинулись на 75 км. Войска ДНР - на 58 км.

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных сил России, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами Старобельск и Сватово. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 км. Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами Калиновка, Лебединское, Пионерское, Карла Маркса, Николаевка и Осипенко. Продвижение вперед с начала операции составило 58 км», - сказал он.

По словам Конашенкова, подразделения ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка. Украинские силы там отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие.