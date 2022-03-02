В Генштабе ВСУ озвучили потери российских войск в Украине

- Азия и мир, политика
- 14:21, 02 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 российских танков, 30 самолетов, 31 вертолет и девять средств ПВО.
С 24 февраля по 2 марта суммарные ориентировочные потери личного состава российских войск в Украине составили 5 тыс. 840 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.
Уничтожено:
- 30 самолетов
- 31 вертолет
- 211 танков
- 862 боевых бронированных машины
- 85 артиллерийских систем
- 9 средств ПВО
- 40 реактивных систем залпового огня
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2 легких скоростных катера
- 355 единиц автомобильной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Продолжается передвижение российской армии в направлении Херсона и Николаева, предпринимаются действия по блокировке Мариуполя.