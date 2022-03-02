В Генштабе ВСУ озвучили потери российских войск в Украине

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 российских танков, 30 самолетов, 31 вертолет и девять средств ПВО.

С 24 февраля по 2 марта суммарные ориентировочные потери личного состава российских войск в Украине составили 5 тыс. 840 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Уничтожено:

- 30 самолетов

- 31 вертолет

- 211 танков

- 862 боевых бронированных машины

- 85 артиллерийских систем

- 9 средств ПВО

- 40 реактивных систем залпового огня

- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами

- 3 БПЛА оперативно-тактического уровня

- 2 легких скоростных катера

- 355 единиц автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Продолжается передвижение российской армии в направлении Херсона и Николаева, предпринимаются действия по блокировке Мариуполя.