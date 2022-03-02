Беженцы с Украины получат защиту в ЕС сроком до трех лет, - глава МВД Германии

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CentralAsia (CA) - Беженцы с Украины не будут проходить обычную процедуру предоставления убежища в Германии, они сразу получат защиту в ЕС сроком до трех лет. Об этом сообщила в среду, 2 марта в Twitter глава МВД Германии Нэнси Фезер.

«Мы помогаем быстро и без бюрократических проволочек. Беженцам с Украины не придется проходить процедуру получения убежища, они немедленно получают защиту в ЕС сроком до трех лет», - отметила Фезер. «Мы позаботимся о том, чтобы они как можно скорее получили страховую защиту и доступ на рынок труда», - заявила она.

По оценке МВД, до сих пор в Германию прибыли около 5 тыс. украинских беженцев, их приток нарастает.

Ранее официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту сообщила, что уже более 660 тыс. беженцев прибыли за последние 6 дней в соседние страны с Украины. Как отметила Манту, если рост числа беженцев продолжится такими же темпами, то возникнет «самый большой кризис с беженцами в этом столетии».