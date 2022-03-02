Центробанк Узбекистана предупредил о возможных проблемах с переводом денег из России

CentralAsia (UZ) - Центробанк Узбекистана предупредил жителей страны о возможных проблемах с денежными переводами из России.

«На сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией имеют место временные перебои или приостановка деятельности некоторых операторов международных денежных переводов», — говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что в стране налажена работа множества систем денежных переводов из Российской Федерации в Узбекистан, и рекомендовали в случае сбоя какой-то из них воспользоваться альтернативой.

Финансовый регулятор РУз заверил, что коммерческие банки предпринимают необходимые меры для их бесперебойной работы.

После начала военной операции РФ на территории Украины США, Канада и Евросоюз ввели санкции против Сбербанка и ряда других российских банков.

28 февраля банк «Ипак Йули» приостановил отправку и выдачу денежных переводов по системе Unistream и через приложение «Сбербанк онлайн». 1 марта о приостановлении денежных переводов в Россию и из этой страны объявил цифровой банк Apelsin, назвав в качестве причины такого решения высокую волатильность российской валюты.

По итогам 2021 года объем поступивших в Узбекистан через международные системы денежных переводов составил $8,1 млрд, основная доля пришлась на средства, поступившие из РФ: только за 9 месяцев года из этой страны было прислано $3,951 млрд.