Президент Узбекистана поручил разработать антикризисный план из-за ситуации в мире

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта поручил Кабинету Министров подготовить детальный план конкретных мер по смягчению всех возможных негативных социально-экономических последствий. Об этом сообщает пресс-секретарь президента.

Это будет касаться каждой отрасли и региона страны с учетом складывающейся ситуации в отдельных ключевых странах-торговых партнерах Узбекистана.

Особое внимание было обращено на задачи по обеспечению устойчивости финансовой системы, стабильной работы предприятий и своевременной реализации намеченных инвестиционных проектов.

Руководителям отраслей и территорий поставлены задачи по принятию дополнительных мер по обеспечению надежности транспортно-логистической сети, в том числе с учетом дальнейшей диверсификации географии экспортных поставок.

Главам областей особо указано на необходимость усиления вопросов обеспечения социальной защиты населения, ускорения создания новых рабочих мест и трудоустройства незанятого населения, а также постоянного мониторинга за уровнем инфляции и принятию упреждающих мер по недопущению резких колебаний цен на потребительском рынке.