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Глава МИД Турции заявил о нежелании Анкары присоединяться к санкциям против России
Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) -  Турция не намерена присоединяться к санкциям против России, заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Мы принципиально не участвуем в таких санкциях. Не склонны участвовать в этом и сейчас», - приводит его слова агентство «Анадолу».

Он также напомнил о решении турецких властей задействовать положения Конвенции Монтрё и закрыть Черноморские проливы для военных кораблей. В этой связи он отметил, что Москва ранее согласилась с предложением Анкары отозвать свой запрос на проход через проливы нескольких кораблей, не приписанных к Черноморскому флоту ВМФ РФ.

В воскресенье Чавушоглу заявлял, что Турция довела до сведения прочих стран то, что в данный момент не будет пропускать военные корабли через Черноморские проливы.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

При этом при участии Турции в войне или если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

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