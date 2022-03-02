В Стамбуле покончил с собой студент из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Стамбуле 27 февраля покончил с собой 23-летний студент из Туркменистана Яздурды Яздурдыев. Об этом сообщает Туркменский Хельсинский фонд по правам человека.

Как сообщается, Яздурдыев с октября 2020 года учился в Университете Gaziosmanpasa в Токате. На тот момент максимальная сумма, которую родители в Туркменистане могут конвертировать для пересылки детям-студентам, уже была сокращена до $50 в месяц. Поэтому молодому человеку пришлось искать работу в Стамбуле. А затем университет закрыли в связи с эпидемией COVID-19.

Мать погибшего рассказала правозащитникам, что 3 февраля 2022 года ее сын пропал со связи. Поздно вечером 5 февраля ей позвонила туркменка из Турции. Она рассказала, что Яздурды остался без средств к существованию и четыре дня прожил на улице. Узнав, что он ее земляк, туркменка привела его к себе домой, накормила и взяла телефон его матери, чтобы известить ее о судьбе сына.

Однако надолго оставить молодого человека у себя эта женщина не могла. Она позвонила в 112-е отделение стамбульской больницы Хайдарпаша и попросила его принять. Тем временем мать Яздурды подала в МИД Туркменистана заявление с просьбой помочь ее сыну вернуться на родину. 21 февраля ее известили, что заявление принято. Но 23 февраля мать узнала, что молодой человек находится в тяжелом психологическом состоянии и готов к суициду. Поэтому она вновь обратилась в МИД.

На этот раз женщине никто не ответил, а через несколько дней студент действительно покончил с собой. Его тело доставили в морг района Yenibosna в Стамбуле. Похороны организовали неравнодушные граждане Туркменистана на стамбульском кладбище Silivri.