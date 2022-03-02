экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня (2 марта) во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», - сказал Песков, отвечая на вопрос о переговорах делегации РФ и Украины.

Песков также заявил, что помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Да, он остается главным российским переговорщиком», - сказал представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля заметил, что не будет заранее называть его.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Огромная 64 км российская колонна к северо-западу от Киева на спутниковых снимках
  • Узбекистан и Казахстан могут стать поставщиками урана в США из-за санкций против России
  • США закрывают воздушное пространство для российских самолетов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com