Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру, - Песков

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня (2 марта) во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», - сказал Песков, отвечая на вопрос о переговорах делегации РФ и Украины.

Песков также заявил, что помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Да, он остается главным российским переговорщиком», - сказал представитель Кремля.

В ответ на уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля заметил, что не будет заранее называть его.