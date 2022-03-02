Российская делегация будет ждать украинскую в среду ближе к вечеру, - Песков

- Азия и мир, политика
- 15:46, 02 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня (2 марта) во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор. А все остальное относится к противоречивым», - сказал Песков, отвечая на вопрос о переговорах делегации РФ и Украины.
Песков также заявил, что помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
«Да, он остается главным российским переговорщиком», - сказал представитель Кремля.
В ответ на уточняющий вопрос о месте новой встречи представитель Кремля заметил, что не будет заранее называть его.