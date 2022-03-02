Карта боевых действий российских военных в Украине
- Азия и мир, политика
- 16:08, 02 марта 2022
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Фото: Новая газета
CentralAsia (CA) - На Украине продолжаются военные действия. Как пишет издание «Новая Газета» на 2 марта, наступление российских войск на Украину ведется по четырем направлениям: с севера страны, через Черниговскую и Сумскую области на Киев; с севера на Харьков; с юга на Херсон, Запорожье и Мариуполь и со стороны ЛНР и ДНР.
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