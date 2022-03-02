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Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Военно-морские силы вооруженных сил Украины в целях безопасности закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщил украинский Генштаб. Это было сделано на фоне российской военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля.

Из-за военной операции Россия запретила судоходство в Азовском море. Президент Украины Владимир Зеленский призывал закрыть все порты и каналы для российских кораблей. Свое воздушное пространство для России уже закрыли все страны Евросоюза, США и Канада.

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