Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря

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CentralAsia (CA) - Военно-морские силы вооруженных сил Украины в целях безопасности закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщил украинский Генштаб. Это было сделано на фоне российской военной операции на Украине, которая продолжается с 24 февраля.

Из-за военной операции Россия запретила судоходство в Азовском море. Президент Украины Владимир Зеленский призывал закрыть все порты и каналы для российских кораблей. Свое воздушное пространство для России уже закрыли все страны Евросоюза, США и Канада.