Токаев поручил снести резиденцию президента в Алматы, разрушенную в ходе беспорядков

CentralAsia (KZ) - Здание резиденции президента Казахстана в Алматы будет снесено. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"По решению Президента Касым-Жомарта Токаева его служебная резиденция в городе Алматы, которую бандиты и террористы во время январских событий разрушили и подожгли, будет снесена. На ее месте будет разбит сквер для горожан", - написал Берик Уали в Facebook.

Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.

В январе текущего года во время трагических событий в Казахстане протестующие захватили старую резиденцию президента в Алматы, она была охвачена огнем, как и многие другие административные здания. На первом этаже был взорван автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей.

В результате уничтожены все системы жизнеобеспечения. Были повреждены несущие конструкции второго этажа.

Эксперты Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития установили, что замена несущих конструкций возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости.

Массовые протесты в Казахстане начались после двукратного повышения цен на топливо для автомобилей. Демонстранты вступают в столкновения с полицией и штурмуют административные здания. В Алматы, Алматинской области, Мангистауской области и столице Казахстана Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения.

Правительство страны отправлено в отставку, а решение о повышении цен на топливо приостановлено, но это не остановило протесты.

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