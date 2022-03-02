Из Польши вылетел шестой самолет с узбекскими гражданами, эвакуируемыми из Украины

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 2 марта, в 10.50 часов по местному времени (14.50 по ташкентскому времени) из аэропорта польского города Катовице вылетел шестой спецборт авиакомпании Uzbekistan Airways с гражданами Узбекистана, сообщает ИА «Дунё».

На его борту 251 человек, в том числе женщины, дети, студенты, сотрудники компаний, временно работавшие и обучавшиеся в Украине.

Сегодня в город Катовице, куда с украинско-польской границы автобусами доставлена очередная группа граждан Узбекистана, из Ташкента прибудет еще два спецсамолета.

На 11.00 часов по местному времени (15.00 в Ташкенте) 2 марта в накопительных пунктах КПП «Карчова» собралось около 600 граждан Узбекистана, желающих вылететь на родину.

Вместе с тем, руководство КПП «Карчова» просит постепенно освобождать накопительный пункт из-за большого количества беженцев. В этой связи граждане Узбекистана регулярно перевозятся из накопителя до аэропорта города Катовице для их своевременной посадки на очередной рейс.

По информации из города Львова, на украинском покнтрольно-пропускном пункте «Краковец» ожидают перехода границы в сторону польского КПП «Карчова» еще несколько сот граждан Узбекистана. В городе Львов также идет регулярное накопление наших граждан.

Сотрудники посольства Узбекистана в Польше и Украине занимаются решением возникающих вопросов. В посольствах круглосуточно работают штабы.

В МИД РУз также 24 часа в сутки функционируют оперативный штаб по эвакуации граждан страны из Украины и «колл-центр» с коротким номером 1164. По данному вопросу можно также обратиться через Telegram-канал «Оперативный штаб МИД РУ» по ссылке @Miduzbshtab.