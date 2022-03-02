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Неизвестно, когда состоятся новые переговоры с Россией, - глава МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока не знает, когда состоится второй раунд переговоров с российской стороной.

«Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - на данный момент неизвестно», - сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются неизменными. «Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны», - указал Кулеба.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская делегация планирует прибыть к месту проведения переговоров вечером в среду (2 марта).

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