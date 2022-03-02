Канцлер ФРГ заявил об отсутствии у НАТО планов военного вмешательства в ситуацию на Украине

Олаф Шольц

CentralAsia (CA) - НАТО не будет вмешиваться в ситуацию на Украине в военном плане, это было бы ошибкой. Об этом заявил в среду, 2 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, передает телеканал Welt.

«Сложилась опасная ситуация, так как это война между самой большой страной в мире, Россией - ядерной сверхдержавой, и вторым по размеру государством Европы», - сказал канцлер. «В связи с этим нельзя недооценивать, какая опасность грозит», - добавил он. «Поэтому наша линия очень ясна: мы не будем вмешиваться в военном плане - это касается НАТО, она этого делать не станет. Это было бы в нынешней ситуации ошибкой», - подчеркнул Шольц.

Канцлер отметил, что Германия намерена оказывать поддержку Украине, предоставлять гуманитарную помощь. «Санкции [против России] уже сейчас оказывают серьезное воздействие, некоторые - еще до того, как мы вообще их реализовали. Это, на мой взгляд, точно показывает, что мы приняли правильное решение», - утверждал канцлер.

Канцлер уточнил, что Германия и Израиль выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и продолжение переговоров между Москвой и Киевом.

«Сейчас важно, чтобы дипломатия снова получила свой шанс. Мы оба (Шольц и Беннет) в равной степени выступаем за то, чтобы было возможным скорое продолжение переговоров России и Украины», - сказал Шольц.