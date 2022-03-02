Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте операции России на Украине
- Азия и мир, политика
- 17:53, 02 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасс, сообщается на сайте Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях», - говорится в сообщении.
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