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Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте операции России на Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в контексте проводимой РФ специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасс, сообщается на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях», - говорится в сообщении.

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