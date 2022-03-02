Минобороны Узбекистана прокомментировало якобы вербовку военных за рубеж

CentralAsia (UZ) - В Министерстве обороны Узбекистана назвали информацию о вербовке военных в армейские подразделения зарубежных стран «ложной».

Ранее в соцсетях распространилась информация о якобы начавшейся вербовке военных Узбекистана в армейские подразделения зарубежных государств. В Министерстве обороны прокомментировали эту информацию.

В Министерстве РУз напомнили, что согласно ст. 125 Конституции РУз, Вооруженные силы Республики Узбекистан создаются для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Узбекистан, мирной жизни и безопасности ее населения.

Согласно Оборонной доктрине, политика Республики Узбекистан в области обороны основана на принципах невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования возможных споров.

Также в Уголовном кодексе РУз предусмотрена статья (154-1) за поступление, вербовку на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств.

«С учетом изложенного, Республика Узбекистан, в том числе и военнослужащие Узбекистана, не принимают участия в боевых действиях за пределами страны. Распространенная ложная информация о начале вербовки военных в Узбекистане зарубежными государствами не имеет под собой никаких реальных оснований», - говорится в сообщении.